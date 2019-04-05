Почти 70 учеников эвакуировали из сельской школы в Иркутской области из-за пожара в спортзале

05.04.19 07:45

© РИА Новости. Александр Кряжев

5 апреля. Interfax-Russia.ru - Пожар в школе произошел утром в пятницу в селе Казачинское Казачинско-Ленского района Иркутской области, пострадавших нет, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

"В 8:32 по местному времени (3:32 мск) поступила информация о пожаре, горит кровля спортзала. Из школы эвакуировано 68 детей. Жертв и пострадавших нет. В 8:57 (3:57 мск) огонь удалось локализовать на площади 450 кв. метров", - сообщил сотрудник пресс-службы.

Он отметил, что спортзал находится в отдельно стоящем здании на территории сельской школы.

Пожару присвоен первый ранг, в тушении задействовано 13 человек и три единицы техники.

"На место из Иркутска выехала оперативная группа Главного управления МЧС, куда вошли эксперты пожарной испытательной лаборатории для установления причины возгорания", - добавил сотрудник пресс-службы.