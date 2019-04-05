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05.04.19 07:45
Почти 70 учеников эвакуировали из сельской школы в Иркутской области из-за пожара в спортзале
"В 8:32 по местному времени (3:32 мск) поступила информация о пожаре, горит кровля спортзала. Из школы эвакуировано 68 детей. Жертв и пострадавших нет. В 8:57 (3:57 мск) огонь удалось локализовать на площади 450 кв. метров", - сообщил сотрудник пресс-службы.
Он отметил, что спортзал находится в отдельно стоящем здании на территории сельской школы.
Пожару присвоен первый ранг, в тушении задействовано 13 человек и три единицы техники.
"На место из Иркутска выехала оперативная группа Главного управления МЧС, куда вошли эксперты пожарной испытательной лаборатории для установления причины возгорания", - добавил сотрудник пресс-службы.
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