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05.04.19 09:47

Действующий мэр Новосибирска Локоть решил баллотироваться на новый срок

© РИА Новости. Александр Кряжев
5 апреля. Interfax-Russia.ru - Мэр Новосибирска, первый секретарь областного комитета КПРФ Анатолий Локоть заявляет, что принял решение участвовать в выборах главы города, которые должны пройти в сентябре текущего года.

"Я заявляю о том, что я готов участвовать в выборах мэра Новосибирска при одном условии: если это выдвижение поддержат новосибирцы", - заявил он на IV Международном форуме "Городские технологии" в пятницу, выступая с докладом о перспективах развития Новосибирска на предстоящие пять лет.

Он отметил, что разным уровням власти в регионе, политическим и общественным силам "удалось преодолеть "политический эгоизм".

"Это дало возможность реализации важнейших инфраструктурных проектов", - сказал он.

А.Локоть также подчеркнул, что на сегодняшний день возможности экстенсивного развития города фактически исчерпаны, поэтому до 2023 года в городе будет завершена инвентаризация земли, уточнены правила застройки и приняты другие меры, направленные на активизацию строительной отрасли в условиях дефицита свободной земли.

Он также сообщил, что Новосибирск должен разработать программу сохранения городских лесов и развития "зеленых зон", задачей следующего периода является благоустройство 10 общественных пространств - по одному в каждом районе города.

Особенностью Новосибирская является то, сказал мэр, что треть его территории занята частным сектором, и власти города будут искать возможности для развития и благоустройства этой территории, сказал мэр.

Еще одним приоритетом является развития транспортной сети для улучшения транспортной доступности отдаленных районов.

"Наша цель - большинство поездок по городу должно совершаться на общественном транспорте. Пока это не так. Но для этого транспорт должен быть удобным и быстрым", - сказал мэр, пообещав приобретение новых автобусов, трамваев и троллейбусов, в том числе с автономным ходом.

В текущем году начнется строительство станции метрополитена "Спортивная", город будет добиваться продолжения строительства Дзержинской линии, сказал он.

Также в течение следующих пяти лет школы и поликлиники должны появиться во всех отдаленных районах города.

Как сообщалось, ранее второй секретарь новосибирского обкома КПРФ Ренат Сулейманов заявил, что лидер новосибирских коммунистов, действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть будет участвовать в выборах главы города, которые должны состояться осенью 2019 года.

В июне 2018 года А.Локоть, ранее заявлявший о намерении баллотироваться на выборах главы региона, отказался от выдвижения в пользу "единоросса" Андрея Травникова, на тот момент исполнявшего обязанности главы региона и в итоге одержавшего победу на выборах. Главы области и города заявили тогда, что между ними достигнуто соглашение, и А.Травников сообщил, что готов поддерживать А.Локтя в следующем избирательном цикле - на выборах мэра Новосибирска. Еще одним участником соглашения являлся спикер Заксобрания региона Андрей Шимкив.

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