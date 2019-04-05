Пляж возле скалы Шаманка, где по приданию обитает дух Байкала, возвращен в собственность государства

05.04.19 08:32

© РИА Новости. Владимир Смирнов

5 апреля. Interfax-Russia.ru - Ольхонский районный суд Иркутской области удовлетворил иск Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры о возвращении в федеральную собственность участка Сарайского пляжа на популярном у туристов острове Ольхон озера Байкал, сообщается на сайте надзорного ведомства.

"Земельный участок площадью около 230 соток был незаконно оформлен в собственность Хужирского муниципального образования", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, речь идет об участке побережья вблизи скалы Шаманка, которая является "визитной карточкой" Байкала и считается одним из главных сакральных мест у бурят.

"Границы незаконно образованного и поставленного на кадастровый учет участка налагались на леса, входящие в состав Прибайкальского национального парка", - отмечается в сообщении.

Решение Ольхонского райсуда вступило в законную силу.

Сарайский пляж находится в одноименном заливе возле поселка Хужир, является самым большим песчаным пляжем на Ольхоне. На его территории прямо на песке произрастают уникальные реликтовые лиственницы. За фантастический пейзаж с белым песком и хвойными деревьями Сарайский пляж называют байкальским Майами-бич.

Скала Шаманка находится на мысе Бурхан - южной оконечности Сарайского залива. Является ценным эстетическим объектом - ее фотографии украшают практически все туристические путеводители по Байкалу, - и важным археологическим объектом - там найдена стоянка древнего человека и более 10 захоронений эпохи неолита и бронзового века. Кроме того, она также является одним из главных сакральных мест Байкала. Согласно бурятским легендам, именно на Шаман-скале обитает дух озера.