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05.04.19 08:40

Суд во Владивостоке продлил арест зампреду Сибирского отделения РАН

© РИА Новости. Виталий Белоусов
5 апреля. Interfax-Russia.ru - Арестованный по подозрению в растрате заместитель председателя Сибирского отделения РАН Иван Благодырь останется под арестом до конца весны.

"Фрунзенский районный суд Владивостока по ходатайству следствия продлил И.Благодырю срок содержания под стражей до 29 мая", - сообщил в пятницу агентству "Интерфакс - Дальний Восток" представитель суда.

Как сообщалось, уголовное дело в отношении И.Благодыря было возбуждено в конце января по ч.4 ст. 33 УК РФ (подстрекательство) и по ч.4 ст. 160 УК РФ, в отношении неустановленных лиц - ч 5 ст. 33 УК РФ (пособничество) ч. 4 160 УК РФ (присвоение и растрата, совершенное организованной группой). И.Благодырь проходит по делу вместе с ранее заключенным под стражу исполнительным директором "Дальневосточной энергетической компании", депутатом Законодательного собрания Приморья Виктором Милушем.

10 февраля решением Фрунзенского районного суда Владивостока И.Благодырь был заключен под стражу на два месяца. Адвокату не удалось обжаловать его арест в апелляционной инстанции.

И.Благодырь, зампредседателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию, ранее занимал посты в органах власти на Дальнем Востоке, в том числе был замминистра по развитию региона. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс" с 2008 по 2009 год он занимал должность гендиректора "Дальневосточной энергетической компании" (ДЭК, группа "РусГидро").

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