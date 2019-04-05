Воссозданный каминный экран покажут в Большом петергофском дворце

05.04.19 08:54

© РИА Новости. Игорь Руссак

5 апреля. Interfax-Russia.ru - В Танцевальном зале Большого петергофского дворца в пятницу открывается выставка, посвященная воссозданию каминного экрана, сообщает пресс-служба музея-заповедника.

Представленный экран является завершением первого этапа работ по воссозданию утраченного каминного фарфорового гарнитура из Кабинета императрицы.

"Император Николай I вкладывал много сил и средств в поддержание его величия. В 1840-х годах под его непосредственным руководством архитектор А.Штакеншнейдер проводит масштабные ремонтно-реставрационные работы в Большом дворце, в ходе которых в кабинете императрицы был заменен старый мраморный камин на новый - фарфоровый с зеркальной рамой в стиле второго рококо", - говорится в сообщении.

Исполненный на Императорском фарфоровом заводе по личному распоряжению Николая I, он стал центральным мотивом в убранстве интерьера. Уникальность данного гарнитура заключалась в том, что все предметы были выполнены из фарфора и характеризовались высоким художественным мастерством.

Отличительной особенностью камина являлся удивительный по задумке и исполнению предкаминный экран, выполненный из бронзы в виде веера с фарфоровыми вставками, расписанными цветами.

Это произведение искусства русских мастеров фарфорового дела украшало интерьер Большого петергофского дворца вплоть до 1941 года. Во время Великой Отечественной войны камин с экраном погибли вследствие разрушительного пожара. От него осталось только несколько фрагментов, извлеченных после окончания войны из-под руин дворца. Работы по восстановлению каминного гарнитура начались только в 2016 году.