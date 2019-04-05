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05.04.19 08:56
Врио главы Челябинской области Текслера выбрали президентом ХК "Трактор"
Решение было принято единогласно на общем собрании организации.
Также директором клуба на общественных началах стал президент Группы компаний "Бовид" Борис Видгоф, обновлен состав совета клуба.
4 апреля А.Текслер сообщил журналистам об уходе с должности директора клуба Ивана Сеничева и генерального менеджера Евгения Губарева. Назначенный им куратор клуба Б.Видгоф должен проанализировать текущее состояние ХК и сформулировать задачи на новый сезон, в том числе речь идет о поиске нового тренера.
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