Томск начал подготовку к российскому и мировому чемпионатам по подводному спорту

05.04.19 09:02

© РИА Новости. Максим Богодвид

5 апреля. Interfax-Russia.ru - Губернатор Томской области Сергей Жвачкин возглавил оргкомитет по подготовке и проведению в Томске чемпионата России и чемпионата мира по подводному спорту, сообщает пресс-служба обладминистрации в пятницу.

"Отечественный чемпионат пройдет в томском центре водных видов спорта "Звездный" 15-20 мая 2019 года, мировой - 9-15 июля 2020 года. С.Жвачкин, сам возглавивший оргкомитет, включил в его состав своих заместителей, начальников департаментов, глав региональных управлений силовых структур и мэра Томска", - говорится в пресс-релизе.

Глава Томской области отметил, что 50-й российский чемпионат станет генеральной репетицией мирового события.

"У нас есть опыт значимых международных спортивных турниров - мы проводили и финал Кубка мира, и юниорский чемпионат по плаванию в ластах. Но в следующем году мы ждем в Томске лучших подводников планеты, поэтому должны сделать все, чтобы турнир прошел на высоком уровне", - цитирует пресс-служба слова С.Жвачкина.

Чемпионат мира по плаванию в ластах проводится Всемирной конфедерацией подводной деятельности с 1976 года. Отечественные города принимали его трижды: в 1982 году он проходил в Москве, в 2009 году - в Санкт-Петербурге, в 2013 году - в Казани. Последний раз соревнования проходили в Белграде в июле 2018 года.

В 2020 году чемпионат мира будет проходить в Томске, он соберет спортсменов из 40 стран.