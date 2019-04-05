Помощь пленникам: океанолог Кусто поможет провести реабилитацию узников "китовой тюрьмы"
  
На благо озера: суд запретил компании "АкваСиб" строить завод на Байкале
   
Между НАТО и С-400: США поставило Анкаре ультиматум из-за приобретения у России систем ПВО
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
12.03.19   16:52

14.12.18   16:51

26.11.18   16:08
 
Главные события
05.04.19 09:10

Слушание по делу обвиняемого в махинациях с косатками экс-главы ТИНРО-центра начнется в середине апреля

© РИА Новости. Андрей Старостин
5 апреля. Interfax-Russia.ru - Первое заседание суда по уголовному делу бывшего руководителя Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра (ТИНРО-Центра) в Приморье Льва Бочарова, который обвиняется в махинациях при отлове косаток, назначено на середину апреля.

"Заседание назначено на 18 апреля, 10:00 (время местное)", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" представитель Фрунзенского районного суда Владивостока, где будет проходить процесс.

Как сообщалось, накануне Фрунзенский районный суд Владивостока в связи с выплатой 35 тыс. рублей штрафа прекратил уголовное преследование в отношении бывшего заместителя директора ТИНРО-центра Юрия Блинова, который также был фигурантом уголовного дела о махинациях с выловом косаток. Ю.Блинову был назначен судебный штраф в размере 35 тыс. руб.

Ранее заместитель Генерального прокурора РФ Игорь Ткачев утвердил обвинительное заключение по уголовным делам о махинациях на 13 млн руб. при отлове косаток, фигурантами которого стали экс-глава ТИНРО-Центра в Приморье Лев Бочаров и двое его подчиненных, в том числе его бывший заместитель Ю. Блинов. Дела поступили во Фрунзенский районный суд Владивостока.

Обвинения предъявлены по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 286 УК РФ (пособничество в превышении должностных полномочий).

В ходе расследования фигуранты возместили 13,1 млн рублей.

В уголовных делах речь идет о нарушениях при проведении аукциона на отлов двух косаток, в результате которого, по мнению следственных органов, учреждению причинен ущерб в 13,5 млн руб.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  05.04.19 10:40
В медкластере "Сколково" готовы участвовать 25 зарубежных клиник и пять инвесторов
.
  05.04.19 10:06
Более 36 тысяч человек в Москве решили стать самозанятыми
.
  05.04.19 09:21
Георгия Данелия похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве
.
  04.04.19 19:21
Кинорежиссер Георгий Данелия скончался в Москве на 89-м году жизни
.
  04.04.19 15:44
В "Шереметьево" начали обслуживать пассажиров с электронными посадочными талонами
.
  04.04.19 14:22
Прощание с актёром Булдаковым пройдет 8 апреля в московском Доме кино
.
  04.04.19 14:07
Теплая погода с небольшими осадками ожидается в Москве в выходные
.
  04.04.19 11:37
Инфраструктуру пяти станций "красной" линии метро обновили во время закрытия
.
  04.04.19 11:22
Более 500 столичных пар поженятся накануне Красной горки
.
  04.04.19 10:18
Первый весенний звездопад пообещали москвичам в середине апреля


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket