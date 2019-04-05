Слушание по делу обвиняемого в махинациях с косатками экс-главы ТИНРО-центра начнется в середине апреля

05.04.19 09:10

© РИА Новости. Андрей Старостин

5 апреля. Interfax-Russia.ru - Первое заседание суда по уголовному делу бывшего руководителя Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра (ТИНРО-Центра) в Приморье Льва Бочарова, который обвиняется в махинациях при отлове косаток, назначено на середину апреля.

"Заседание назначено на 18 апреля, 10:00 (время местное)", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" представитель Фрунзенского районного суда Владивостока, где будет проходить процесс.

Как сообщалось, накануне Фрунзенский районный суд Владивостока в связи с выплатой 35 тыс. рублей штрафа прекратил уголовное преследование в отношении бывшего заместителя директора ТИНРО-центра Юрия Блинова, который также был фигурантом уголовного дела о махинациях с выловом косаток. Ю.Блинову был назначен судебный штраф в размере 35 тыс. руб.

Ранее заместитель Генерального прокурора РФ Игорь Ткачев утвердил обвинительное заключение по уголовным делам о махинациях на 13 млн руб. при отлове косаток, фигурантами которого стали экс-глава ТИНРО-Центра в Приморье Лев Бочаров и двое его подчиненных, в том числе его бывший заместитель Ю. Блинов. Дела поступили во Фрунзенский районный суд Владивостока.

Обвинения предъявлены по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 286 УК РФ (пособничество в превышении должностных полномочий).

В ходе расследования фигуранты возместили 13,1 млн рублей.

В уголовных делах речь идет о нарушениях при проведении аукциона на отлов двух косаток, в результате которого, по мнению следственных органов, учреждению причинен ущерб в 13,5 млн руб.