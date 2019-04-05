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05.04.19 09:17
В Саратове устранили аварию, оставившую без воды более 12 тысяч жителей
"Водоснабжение восстановлено в полном объеме",- говорится в пресс-релизе управления в пятницу.
Как сообщалось, накануне утром в связи с аварийно-вскрышными работами на водоводе было понижено давление холодного водоснабжения в домах по проспекту Строителей, улицам Тархова, Перспективная, Блинова. В зоне понижения давления оказалось 600 жилых домов частного сектора и 136 домов разной этажности. В этих домах проживает 12 тыс. 125 человек.
В зону понижения давления холодного водоснабжения попали 11 детских садов, пять школ, городская детская больница N7.
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