В Саратове устранили аварию, оставившую без воды более 12 тысяч жителей

05.04.19 09:17

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

5 апреля. Interfax-Russia.ru - Завершены аварийно-восстановительные работы на сетях водоканала в Саратове, из-за которых без холодного водоснабжения оставались 736 жилых домов в Ленинском районе города, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

"Водоснабжение восстановлено в полном объеме",- говорится в пресс-релизе управления в пятницу.

Как сообщалось, накануне утром в связи с аварийно-вскрышными работами на водоводе было понижено давление холодного водоснабжения в домах по проспекту Строителей, улицам Тархова, Перспективная, Блинова. В зоне понижения давления оказалось 600 жилых домов частного сектора и 136 домов разной этажности. В этих домах проживает 12 тыс. 125 человек.

В зону понижения давления холодного водоснабжения попали 11 детских садов, пять школ, городская детская больница N7.