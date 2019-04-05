Георгия Данелия похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве

05.04.19 09:21

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова

5 апреля. Interfax-Russia.ru - Режиссера, народного артиста СССР Георгия Данелия похоронят в Москве на Новодевичьем кладбище 9 апреля, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента торговли и услуг столицы в пятницу.

"Г.Данелия похоронят на Новодевичьем кладбище, все необходимые разрешения для этого оформлены", - сказал собеседник агентства.

Советский и российский кинорежиссер Г.Данелия скончался накануне в Москве на 89-м году жизни.

В феврале сообщалось, что Г.Данелия попал в реанимацию с воспалением легких.

Г.Данелия родился в 1930 году в Тифлисе, через год семья переехала в Москву. Окончил Московский архитектурный институт, а затем Высшие режиссёрские курсы (мастерская Михаила Калатозова). С 1959 года работал на "Мосфильме".

Большую популярность ему принесли фильмы "Я шагаю по Москве", "Афоня", "Мимино", "Осенний марафон", "Кин-Дза-Дза!" и другие.

Г.Данелия награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" II и III степени, "Знаком почета", был отмечен наградами, упоминаниями кинофестивалей в Каннах, Карловых Варах, Венеции, Сан-Себастьяне, сочинском "Кинотавре" и других. Является лауреатом премий "Золотой Орел", "Ника".

Церемония прощания с режиссером пройдет 9 апреля в Доме кино в Москве.