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05.04.19 09:23

Крымскую ФЦП могут продлить до 2025 года с увеличением финансирования

© РИА Новости. Илья Питалев
5 апреля. Interfax-Russia.ru - Действие федеральной целевой программы (ФЦП) развития Республики Крым и Севастополя может быть продлено до 2025 года, а ее финансирование может вырасти на 200 млрд рублей, сообщил замминистра экономического развития России Сергей Назаров журналистам в Симферополе в пятницу.

"Рассматривается вопрос о дальнейшей пролонгации программы - до 2025 года, есть ряд объектов для включения в программу", - сказал С.Назаров.

Так, в Севастополе речь идет мостовом переходе и рокаде, в Крыму - о реконструкции дороги на южном берегу и строительстве юго-восточного объезда Симферополя.

"В сроки действия (нынешней - ИФ) программы их реализовать не возможно", - сказал замминистра.

По его словам, предварительно для Севастополя нужно еще порядка 70 млрд рублей, для Крыма - около 130 млрд рублей.

Крымская ФЦП принята кабинетом министров России в августе 2014 года, в нее неоднократно вносились правки, в последний раз - в сентябре 2018 года; программа продлена до 2022 года, расходы выросли на 4,9%, или более чем на 40,63 млрд рублей, примерно до 877,8 млрд рублей (в ценах соответствующих лет).

С.Назаров в марте 2019 года сообщил, что правительство России планирует увеличить ФЦП до 2022 года еще примерно на 50 млрд рублей.

Таким образом, после этой корректировки ФЦП расходы могут вырасти примерно на 5,7%, до 927,8 млрд рублей.

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