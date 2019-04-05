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05.04.19 09:26

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Иваново", участника ССВ

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
5 апреля. Interfax-Russia.ru - Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Иваново" (Ивановская область), говорится в сообщении ЦБ.

Банк России принял решение об отзыве лицензии по ряду причин. В частности, банк "Иваново" допускал многочисленные нарушения нормативных актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, банк систематически занижал величину необходимых к формированию резервов, а также завышал стоимость имущества в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения.

"По оценке Банка России, адекватное отражение в финансовой отчетности банка "Иваново" принимаемых им кредитных рисков и стоимости имущества приводит к значительному (более 30%) снижению капитала банка и, как следствие, к возникновению оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создает реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков", - говорится в сообщении регулятора.

Помимо этого, банк осуществлял "схемные" операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов, сообщает ЦБ.

ЦБ в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к банку "Иваново" меры, в том числе трижды вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.

Ключевым направлением деятельности банка являлось кредитование компаний и физических лиц. При этом более 70% кредитного портфеля составляли низкокачественные ссуды. Основным источником финансирования этой деятельности были привлеченные денежные средства населения (на их долю приходилось около 90% всех привлеченных банком средств).

Банк "Иваново" является участником системы страхования вкладов (ССВ).

По данным ЦБ на май 2018 года, банк принадлежал гражданину США Тейлору Чарльзу Харту (80,2%), а также Борису Большакову (12,75%) и Ирине Хилковой (7,05%).

Банк "Иваново" по итогам 2018 года занимает 297-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По данным Банка России, на 1 марта текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 294-е место в банковской системе РФ.

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