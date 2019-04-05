МВД РФ хочет ограничить прекращение дел по нереабилитирующим обстоятельствам

05.04.19 09:28

© РИА Новости. Илья Питалев

5 апреля. Interfax-Russia.ru - МВД РФ предлагает исключить возможность прекращения уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям лиц, которые ранее были освобождены от ответственности по аналогичным обстоятельствам.

"Законопроектом будет предложено внести в УК изменения, исключающие освобождение от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям лиц, которые ранее были освобождены по этим же основаниям", - говорится в уведомлении о начале разработки соответствующего законопроекта, которое размещено министерством на портале нормативно-правовых актов.

Сейчас освобождение от ответственности предусмотрено несколькими статьями Уголовного кодекса: 75 ("Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием", 76 ("Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим"), 76.1 ("Освобождение от уголовной ответственности в связи с возмещением ущерба"), 76.2 ("Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа"), а также 78 ("Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности").

В МВД указывают, что статьи 75, 76, 76.1 и 76.2 "предусматривают основания освобождения от уголовной ответственности, каждое из которых применимо только в отношении лиц, впервые совершивших преступления, названные в этих статьях".

"Однако даже в условиях нормативно закрепленного усмотрения правоприменителя при разрешении вопроса о возможности освобождения от уголовной ответственности по статьям 75, 76, 76.2 УК в судебной практике встречаются решения, которыми освобождение от уголовной ответственности лиц, ранее неоднократно освобождавшихся от уголовной ответственности, признается правомерным", - отмечает разработчик.

"Особую актуальность данный вопрос приобретает применительно к статье 76.1 УК, в которой предусмотрено безусловное освобождение от уголовной ответственности лиц, совершивших преступления в сфере экономической деятельности и выполнивших требования, указанные в данной статье", - говорится в уведомлении.