Уральские подростки, убившие инвалида, могут получить по 10 лет тюрьмы

05.04.19 09:39

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова

5 апреля. Interfax-Russia.ru - Судебные прения начались в суде города Березовский (Свердловская обл.) по уголовному делу в отношении четырех подростков, обвиняемых в жестоком убийстве инвалида, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

"Государственным обвинителем в ходе судебных прений, проходящих сегодня 5 апреля 2019 года, запрошено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 9 месяцев для каждого из участников преступления", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, подростки обвиняются по пп. "д, ж, и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений, с особой жестокостью). Для несовершеннолетних санкция предусматривает наказание не более 10 лет лишения свободы.

Как сообщалось, в начале августа 2018 года в городе Березовском подростки позвали 20-летнего инвалида "за гаражи пить пиво". Там они начали над ним издеваться, а потом избили до смерти. 13-летняя девочка снимала все на камеру телефона.

Расследование поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета РФ.