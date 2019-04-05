Сбербанк и МКБ ограничили прием пятитысячных купюр в банкоматах

05.04.19 09:44

© РИА Новости. Игорь Руссак

5 апреля. Interfax-Russia.ru - Сбербанк России и Московский кредитный банк (МКБ) ограничили прием купюр номиналом 5 тыс. рублей в некоторых банкоматах, сообщила газета "Ведомости".

С проблемами в использовании таких банкнот клиенты банка начали сталкиваться в воскресенье, отмечает издание. В МКБ подтвердили, что временно отключали 40 банкоматов из 3500 для тестирования обновления программного обеспечения. В колл-центре Сбербанка "Ведомостям" сообщили о наличии проблемы, в то же время пресс-служба заявила об отсутствии ограничений в приеме купюр определенного номинала.

Источник издания сообщил, что "пару месяцев назад был вброс в банкоматы фальшивых 5000 рублей". В ЦБ отметили, что в феврале банки при пересчете наличности из кассет банкнотоприемных устройств выявили изделия, имитирующие банкноты номиналом 5 тыс. рублей, это были "единичные случаи" вбросов в устройства с валидаторами устаревших модификаций, не соответствующих требованиям ЦБ.