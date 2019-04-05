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05.04.19 09:50

Отряд кораблей ЧФ успешно выполнил ракетные стрельбы в акватории Черного моря

© РИА Новости. Денис Абрамов
5 апреля. Interfax-Russia.ru - Корабли Черноморского флота провели учебные ракетные стрельбы в морских полигонах боевой подготовки, сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота (ЧФ).

"Ракетные катера "Ивановец" и "Р-60" в составе корабельной ударной группы провели ракетные стрельбы противокорабельными ракетами "Москит" по надводным целям, находящимся на расстоянии более 30 морских миль", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ракеты успешно поразили сложную мишенную позицию, состоящую из двух щитов-мишеней и имитирующую отряд кораблей условного противника.

"Данное мероприятие проведено в соответствии с ранее утверждённым планом проведения ракетных стрельб корабельными силами Черноморского флота", - добавили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

Морской полигон, в котором были выполнены ракетные стрельбы, был закрыт для гражданского судоходства. Задачи по закрытию полигона выполняли около 14 надводных кораблей и судов обеспечения Черноморского флота.

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