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05.04.19 09:57

Команда Кусто оценит состояние косаток и белух после посещения "китовой тюрьмы"

© РИА Новости. Виталий Аньков
5 апреля. Interfax-Russia.ru - Команда французского океанолога Жана-Мишеля Кусто не стала делать заявлений о состоянии стони косаток и белух из "китовой тюрьмы" до того момента, пока они не осмотрят их лично, планируется, что это произойдет в субботу.

"Мы ничего не можем сказать сейчас до того, пока мы сами не увидим все своими глазами и сможем ознакомиться с документами", - сообщил во Владивостоке журналистам советник Ж.-М.Кусто, директор его экологической организации "Будущее океана" Чарлз Виник.

Он не уточнил, ознакомила ли российская сторона международных коллег с результатами обследования животных, сделанными накануне, но отметил, что команда Кусто знает, что такая работа была проделана.

"Нам рассказали об этой работе, нам описали работу, которая была сделана, нас уверяли, что у нас будет возможность присоединиться к российским ученым и совместно рассматривать отчеты", - отметил Ч. Виник.

Отвечая на вопрос журналистов, он добавил, что команда не исключает возможности увеличить время их пребывания в России.

"Если существуют подходящие причины остаться дольше или приезжать еще, то мы готовы это делать. Мы здесь по приглашению властей и, если наша помощь понадобится в будущем, мы готовы ее оказать", - отметил Ч.Виник.

В свою очередь сам Ж.-М.Кусто выразил признательность за приглашение местным властям и отметил, что рад делиться 70-лентим опытом работы в деле спасения морских млекопитающих.

"Мы рады, что можем предоставить опыт 73 лет работы. Основываясь на этом опыте, мы собрали команду. Мы поедем туда, чтобы работать с учеными, наблюдателями, с теми, кто работает непосредственно с этими животными, мы приехали чтобы помогать им разрабатывать план на будущее", - отметил Кусто, подчеркнув, что цель его команды не критика, а помощь и обмен опытом.

В свою очередь губернатор Приморья Олег Кожемяко по итогам встречи с Кусто выразил надежду, что команда специалиста поможет выработать верную стратегию по адаптации и возможному выпуску животных.

"Мы надеемся, что богатый опыт Жана Мишеля Кусто и тех ребят, которые приехали с ним, помогут нам составить полную картину по адаптации животных, по реабилитации и возможности их выпуска, в какие периоды. С учетом опыта наших ученых мы составим дорожную карту. Совместными усилиями придем к каким-то выводам, каким-то решениям, которые позволят определить перспективы где-то и выпуска этих морских млекопитающих, может где-то наши дельфинарии можно использовать, включить в программу", - отметил губернатор.

Как сообщалось, Ж.-М.Кусто написал письма Д.Кобылкину, в администрацию президента Владимира Путина и губернатору Приморья, в которых он выразил обеспокоенность ситуацией вокруг "китовой тюрьмы" и предложил свою помощь российским ученым в подготовке косаток и белух к выпуску на волю. Российские власти пригласили океанолога в Россию. Планируется, что 6 апреля команда Кусто осмотрит животных в "китовой тюрьме".

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