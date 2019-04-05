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05.04.19 10:06

Более 36 тысяч человек в Москве решили стать самозанятыми

© РИА Новости. Евгений Биятов
4 апреля. Interfax-Russia.ru - Более 36 тысяч человек обратились на сегодняшний день в налоговые органы Москвы для получения статуса самозанятого, сообщила начальник отдела налогообложения доходов физических лиц УФНС России по г. Москве Светлана Хромова в ходе Дней открытых дверей, которые проводятся в налоговых инспекциях Москвы.

"С учетом того, что эксперимент идет только три месяца, это немало", - отметила она.

С 2018 года в Москве и еще трех субъектах РФ - Московской и Калужской областях и Татарстане действует эксперимент. Гражданам, которые не имеют работодателя и наемных сотрудников и самостоятельно предоставляют услуги другим гражданам и организациям, разрешено регистрироваться как самозанятым и самостоятельно платить налоги с полученных доходов. Таким образом государство решило найти способы для легализации доходов этой категории работников.

Статус самозанятого позволяет налогоплательщику самостоятельно отчислять налог от деятельности в размере 4% от дохода (если он получен от физического лица) или 6% (от юридического). При этом, взносы в ПФР он должен делать за себя сам. Ежегодный доход самозанятого гражданина не должен превышать 2,4 млн рублей.

С.Хромова также напомнила, что до 30 апреля 2019 года налогоплательщики должны подать налоговую декларацию и отчитаться о своих доходах за прошлый год. Это касается ИП, нотариусов, граждан, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера, в том числе - от аренды или продажи имущества. Налогоплательщики также имеют право получить социальный или имущественный налоговый вычет.

Дни открытых дверей в налоговых инспекциях Москвы проходят 4-5 апреля и 25-26 апреля.

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