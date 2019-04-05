Замдиректора института томского вуза обвиняют в получении взяток

05.04.19 10:22

© РИА Новости. Виталий Тимкив

5 апреля. Interfax-Russia.ru - Следственное управление СКР по Томской области по материалам полиции возбудило уголовное дело по факту получения взятки сотрудницей Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ), сообщает пресс-служба ведомства в пятницу.

"Обвиняемая, являясь заместителем директора института дистанционного образования по заочному обучению ТГАСУ, получила от студента взятку в размере 102 тыс. рублей за проставление зачетов и экзаменационных оценок без их фактической сдачи", - говорится в пресс-релизе.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Кроме того, в ходе расследования данного дела удалось выявить два дополнительных эпизода преступной деятельности. По данным фактам также возбудили уголовные дела, которые объединили в одно делопроизводство.

Обвиняемая дала признательные показания, суд поместил ее под домашний арест.

В свою очередь начальник отдела по комплексной безопасности и антитеррору ТГАСУ Алексей Резник сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь", что руководство вуза инициировала работу антикоррупционной комиссии.

"Эта работа, возможно, позволит выявить какие-то факты, предшествующие преступлению. Также целью мероприятий является предотвращение подобных действий со стороны других сотрудников вуза", - сказал А.Резник.

Он добавил, что руководство вуза будет ждать определение суда для решения кадрового вопроса.