Полиция задержала более десятка лжеэкстрасенсов, работавших по всей России

05.04.19 10:24

© РИА Новости. Вадим Жернов

5 апреля. Interfax-Russia.ru - Сотрудники полиции задержали в Москве, Московской и Тульской областях 12 лжеэкстрасенсов, которые обманывали людей по телефону по всей России, сообщила в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в полицию обратилась 78-летняя москвичка, которая рассказала, что на одном из спутниковых каналов увидела передачу с участием якобы экстрасенса, которая обещала содействие в решении различных проблем.

"Пенсионерка позвонила по указанному в программе телефону и попросила помочь ее родственнику. Женщина, представившаяся экстрасенсом, объяснила, что с ее родственника необходимо "снять порчу", однако для получения таких услуг необходимо перечислить на банковский счет денежные средства. Потерпевшая согласилась и на протяжении некоторого времени переводила на счет злоумышленников деньги. Общий материальный ущерб составил около 3 млн рублей", - отметила И.Волк.

По данному факту Следственным отделом ОМВД России по району Северное Тушино ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции на территории Москвы, Московской и Тульской областей задержаны 12 подозреваемых в возрасте от 32 до 46 лет. Установлено, что в Московской области располагался колл-центр, в который поступали звонки со всей России", - подчеркнула И.Волк.

При обыске у задержанных обнаружены и изъяты банковские карты, платежные поручения, а также компьютерная техника с базой клиентов.