В Туве разработают проект ускоренного социально-экономического развития республики

05.04.19 10:29

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

5 апреля. Interfax-Russia.ru - Правительство Тувы совместно с Минвостокразвития РФ разработают комплекс мер по ускоренному социально-экономическому развитию республики до 2025 года, сообщает пресс-служба администрации республики.

В сообщении отмечается, что соответствующее поручение дал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании 27 марта в Москве.

"Значение состоявшегося совещания сложно недооценить. И формат, и вдумчивый подход к ситуации в регионе, и жесткое требование к федеральным министрам оперативно сверстать свои планы по Туве - я благодарен председателю правительства Дмитрию Анатольевичу за искреннее желание помочь нашей республике", - отметил глава Тувы Шолбан Кара-оол во время аппаратного совещания правительства республики 3 апреля.

По данным пресс-службы правительства Тувы, подготовить предложения по ускоренному развитию республики должны будут специальные рабочие группы. В них войдут специалисты Минвостокразвития РФ, а также представители региональной администрации и общественности.

"Сейчас все зависит от нас. Как мы сможем использовать этот шанс по максимуму во благо Тувы. Нужна инициативность и максимальная конкретика. Сроки сжатые. Не более двух недель. Всех, кто работает на взаимодействии с федеральными отраслевыми кураторами, нужно обеспечить аналитическими материалами", - добавил Шолбан Кара-оол.