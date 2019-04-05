Сити-менеджер крымского курорта Евпатория арестован почти на два месяца

05.04.19 11:16

Фото "Интерфакса"

4 апреля. Interfax-Russia.ru - Киевский районный суд Симферополя в четверг постановил арестовать на один месяц и 28 суток главу администрации Евпатории Андрея Филонова, подозреваемого в махинациях с землей в курортном городе, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Избрать Андрею Филонову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 31 мая 2019 года", - сказал судья Денис Диденко, выслушав позиции участников заседания.

В частности, прокурор сообщил в суде, что чиновник подозревается в преступлении, за которое предусмотрено до 10 лет колонии, имеет допуск к гостайне, может скрыться от органов следствия и суда, угрожать свидетелям по делу, большинство из них - работники администрации Евпатории, поэтому настаивал на аресте сити-менеджера на время следствия. "Возбуждено уже два эпизода", - уточнил представитель надзорного ведомства.

В свою очередь судья, объявляя решение, уточнил, что ущерб по второму эпизоду оценивается в 43 млн рублей. Возбуждено второе дело. "Данные уголовные дела объединены в одно производство 4 апреля", - сказал судья.

45-летний А.Филонов заявил, что ему после травм, полученных несколько лет назад в дорожной аварии, противопоказан "статичный образ жизни", просил не отправлять его в СИЗО.

Адвокат сити-менеджера призывал суд избрать его подзащитному меру пресечения в виде залога или домашнего ареста, отмечая, в частности, что на иждивении А.Филонова находятся трое несовершеннолетних детей.

Глава администрации в перерыве судебного заседания дал короткий комментарий журналистам. "Конечно, нет (не признаю вину - ИФ). Я ничего не совершал. Это все заказная история", - сказал А.Филонов.

Адвокат сити-менеджера после решения суда заявил журналистам, что будет обжаловать арест в Верховном суде Крыма.

Как сообщалось, силовики задержали чиновника после обысков в его доме и в администрации города 3 апреля.

А.Филонову вменяют ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Ее санкция - от 3-х до 10-ти лет лишения свободы с запретом на срок до трех лет занимать определенные должности.

По информации крымского управления ФСБ России, в уголовном деле речь идет о незаконном изменении по указанию главы администрации Евпатории "вида разрешенного использования" земельных участков общей площадью порядка 14 гектаров, находящихся в собственности города, для их дальнейшей передачи в аренду по заниженной стоимости. Бюджету Евпатории, подсчитала спецслужба, причинен ущерб примерно на 35 млн рублей.

А.Филонов руководит администрацией Евпатории - города на западе Крыма с населением более 100 тысяч человек - с ноября 2014 года.

Исполнение обязанностей сити-менеджера курорта временно возложено на первого заместителя главы администрации Кирилла Вавренюка.