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05.04.19 11:34

Избирком Приамурья возглавила министр юстиции области Воробьева

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
5 апреля. Interfax-Russia.ru - Председателем избирательной комиссии Амурской области стала министр юстиции региона Елена Воробьева, кандидатура которой была предложена ЦИК России, сообщила агентству "Интерфакс - Дальний Восток" член избиркома Татьяна Ныркова.

"Елена Валерьевна избрана сегодня тайным голосованием. Меня избрали заместителем, секретарем - Юлию Крук", - сообщила собеседник агентства.

За Е.Воробьеву проголосовали 12 членов облизбиркома. Заняв эту должность, она покидает пост регионального министра.

Е. Воробьева имеет диплом историка Благовещенского пединститута, кроме того закончила Московскую государственную юридическую академию.

С 2001 года по 2013 год занимала разные должности в правительстве области, от заместителя руководителя аппарата главы администрации Приамурья до начальника государственно-правового управления.

В мае 2013 года назначена министром юстиции региона.

Как сообщалось, бывший председатель облизбиркома Николай Неведомский оставил пост 7 февраля. Обязанности главы комиссии до 1 апреля исполнял его заместитель Александр Василенко.

Срок полномочий у текущего состава облизбиркома Приамурья заканчивается в декабре 2021 года.

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