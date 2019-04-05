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05.04.19 11:35
Проблему дольщиков Сочи планируют решить к 2022 году
"К концу прошлого года в результате работы администрации Сочи с дольщиками восемь объектов были исключены из "проблемного" списка. 30% обманутых дольщиков - а это 2341 человека - получили свои квартиры",
Собеседник отметил, что в Сочи зафиксировано порядка 7,8 тыс. дольщиков в 28 недостроенных домов, в том числе и вообще не возведенных.
"В этом году по договорам долевого участия на курорте должны быть сданы 11 домов из 20. За каждым тщательно следят, чтобы не допустить появления в городе новых долгостроев. В целом вопрос с обманутыми дольщиками в Сочи планируется полностью закрыть до 2022 года",- подчеркнул представитель пресс-службы.
Он рассказал, что администрацией города продолжается работа по поиску инвесторов, которые достроят проблемные ЖК.
"Инвесторы, которые готовы достроить ЖК власти Сочи получат в собственность компенсационные земельные участки", - заметил собеседник.
Он также добавил, что "в борьбе за права дольщиков важно не допустить появления новых несостоявшихся новоселов. Поэтому на курорте введён контроль за всеми строительными объектами".
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