Проблему дольщиков Сочи планируют решить к 2022 году

05.04.19 11:35

© РИА Новости. Евгений Биятов

5 апреля. Interfax-Russia.ru - Власти Сочи намерены решить проблему дольщиков 28 многоквартирных недостроенных домов в ближайшие два года, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе администрации Сочи в пятницу.

"К концу прошлого года в результате работы администрации Сочи с дольщиками восемь объектов были исключены из "проблемного" списка. 30% обманутых дольщиков - а это 2341 человека - получили свои квартиры",

Собеседник отметил, что в Сочи зафиксировано порядка 7,8 тыс. дольщиков в 28 недостроенных домов, в том числе и вообще не возведенных.

"В этом году по договорам долевого участия на курорте должны быть сданы 11 домов из 20. За каждым тщательно следят, чтобы не допустить появления в городе новых долгостроев. В целом вопрос с обманутыми дольщиками в Сочи планируется полностью закрыть до 2022 года",- подчеркнул представитель пресс-службы.

Он рассказал, что администрацией города продолжается работа по поиску инвесторов, которые достроят проблемные ЖК.

"Инвесторы, которые готовы достроить ЖК власти Сочи получат в собственность компенсационные земельные участки", - заметил собеседник.

Он также добавил, что "в борьбе за права дольщиков важно не допустить появления новых несостоявшихся новоселов. Поэтому на курорте введён контроль за всеми строительными объектами".