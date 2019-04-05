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05.04.19 11:40
МЧС предупреждает об опасности пеших походов по льду на юге Байкала
"В прошлые выходные по этому маршруту прошло более 400 туристов. За неделю обстановка осложнилась до критической в результате сезонного процесса разрушения льда из-за повышения среднесуточных температур и осадков в виде мокрого снега", - сообщила в пятницу пресс-служба Главного управления МЧС по региону.
Во избежание несчастных случаев спасатели настоятельно рекомендуют отказаться от проведения массовых мероприятий и пеших переходов на льду.
В настоящее время, по данным МЧС, толщина байкальского льда составляет 50-60 см. Но при этом его структура пористая, местами игольчатая, он насыщен талой водой.
"Такой лед отличается хрупкостью и вдвойне опасен тем, что способен внезапно разрушиться под весом человека без предварительного потрескивания", - отмечается в сообщении.
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