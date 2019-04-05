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05.04.19 11:49
Реконструкция аэропорта в Симферополе требует дополнительных 3 млрд рублей
"Возникла необходимость увеличения стоимости объектов, в частности, добавилось порядка 3 млрд рублей на аэропорт для окончательного завершения (реконструкции - ИФ) аэропортового комплекса, строительства рулежной дорожки", - сказал С.Назаров журналистам в Симферополе в пятницу.
Представитель пресс-службы дирекции по управлению крымской ФЦП уточнил журналистам, что сейчас программой на реконструкцию аэропортового комплекса предусмотрено предоставление порядка 12,6 млрд рублей, финансирование увеличится до 15,5 млрд рублей.
Таким образом, речь идет об удорожании проекта на 23%.
Симферопольский аэропорт построен в 1940-х годах, в апреле 2018 года начал работу новый терминал площадью более 78 тыс. кв. м. Общий объем инвестиций в проект составил 32 млрд рублей. Около 30% средств привлечены за счет инвесторов, 70% - кредиты банков.
Международные рейсы в Крым не осуществляются с 2014 года из-за санкций, введенных после вхождения полуострова в состав России.
Реконструкция не используемой с 2000-х годов взлетно-посадочной полосы (ВПП-1/старая полоса) началась в августе 2018 году в аэропорту "Симферополь". По данным авиаузла, будет произведена реконструкция ВПП-1, которая не эксплуатируется сейчас из-за недостаточной длины и прочности. Проект предусматривает удлинение полосы на 0,5 км: с 2,7 км до 3,2 км. Это позволит обеспечить эксплуатацию расчетных типов воздушных судов Boeing-777-300ER и классом ниже без ограничений.
Подрядчик работ не раскрывался, по информации осведомленного источника "Интерфакса", реконструкцией ВПП-1 занимается китайская компания "Петро Хэхуа".
"Реконструкция летной зоны ВПП-1 - это, по сути, строительство новой полосы на месте существующей. После завершения строительства аэропорт "Симферополь" получит вторую взлетно-посадочную полосу с современным радиомаячным и светосигнальным оборудованием, что позволит аэропорту принимать практически все типы воздушных судов даже при сложных метеорологических условиях", - говорил ранее гендиректор ООО "Международный аэропорт "Симферополь" Евгений Плаксин.
Ранее сообщалось, что ВПП-1 будет всепогодной. Это особенно важно осенью и весной, когда в районе аэродрома начинается "сезон туманов", и командирам воздушных судов приходится принимать решение об уходе на запасные аэродромы в связи с ограниченной видимостью.
По данным аэропорта, в рамках проекта предусмотрена также установка новой радиомаячной системы, светосигнального оборудования по категории IIIА (высшая) Международной организации гражданской авиации (ICAO) и строительство новых рулежных дорожек.
В настоящее время в аэропорту "Симферополь" эксплуатируется ВПП-2 длиной 3,7 км. Полоса построена в 1982 году в рамках его подготовки в качестве "Западного запасного аэродрома" для посадки космических кораблей "Буран". Согласно классификации ICAO, полоса имеет категорию I (низшую).
В рамках ФЦП в крымском аэропорту будут также выполнены работы по строительству новой вышки командно-диспетчерского пункта, поверхностного стока очистных сооружений, новой аварийно-спасательной станции, контрольно-пропускных пунктов и реконструкция ограждения с оснащением техническими средствами охраны.
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