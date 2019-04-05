Начальник столичного ГАИ Коваленко подал рапорт об отставке

05.04.19 11:56

© РИА Новости. Антон Денисов

5 апреля. Interfax-Russia.ru - В столичном главке полиции сообщили об увольнении начальника московского управления ГИБДД Виктора Коваленко.

"Пресс-служба ГУ МВД по Москве подтверждает, что начальник УГИБДД генерал-майор полиции В.Коваленко подал рапорт об отставке по собственному желанию", - говорится в сообщении на сайте главка.

Ранее на этой неделе радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на информированный источник в МВД сообщила, что 2 апреля в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД прошло совещание, на котором обсуждался вопрос увольнения В.Коваленко в апреле.

29 марта глава МВД РФ Владимир Колокольцев сообщил журналистам о наложении взысканий на ряд сотрудников московского УГИБДД после дорожно-транспортного происшествия на Можайском шоссе, в результате которого погибли два человека. Они наказаны за "нарушение экипажем дорожно-патрульной службы (ДПС) порядка действий на месте ДТП со смертельным исходом, произошедшего 25 марта на Можайском шоссе".

В частности, был уволен со службы инспектор ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Москве капитан полиции Олег Новоселов, а начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве генерал-майор полиции Виктор Коваленко предупрежден о неполном служебном соответствии. "Еще раз такое повторится, будет еще один подобный случай - начальник ГИББД Москвы лишится своей должности", - предупредил В.Колокольцев.

Как сообщалось, 25 марта на Можайском шоссе столкнулись автомобили "Мерседес Гелендваген" и "Нива". Пассажиры "Нивы" - мать и дочь - погибли, а находившегося за рулем главу семьи госпитализировали с тяжелыми травмами.

Предполагаемый виновник аварии - водитель "Мерседеса" - скрылся с места происшествия. Его разыскивали правоохранительные органы. По данным СМИ, за рулем автомобиля находился уроженец Чечни Муслим Джамбеков.

28 марта глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от мужчины явиться в полицию и ответить за содеянное.

В результате 29 марта М.Джамбеков явился с повинной в отдел полиции №3 УМВД РФ по городу Грозный и позднее был доставлен в Москву.

Дорогомиловский суд Москвы 30 марта санкционировал арест М.Джамбекова до 25 мая. Ему предъявлено обвинение по ч.5 ст.264 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) УК РФ.