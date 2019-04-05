Навигация на канале им. Москвы начнётся 24 апреля, над Тушинским тоннелем - в июне

05.04.19 11:58

© РИА Новости. Максим Блинов

5 апреля. Interfax-Russia.ru - Навигация по каналу имени Москвы начнётся, как и планировалось, 24 апреля, завершить участок, поврежденный в январе над Тушинским тоннелем в Москве, планируется в июне, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия в пятницу.

"Недочеты при проектировании Тушинского тоннеля на Волоколамском шоссе, а также низкое качество строительно-монтажных работ и материалов при его возведении в 2000 году стали причиной январской аварии на дамбе канала имени Москвы. Завершить восстановление поврежденного участка между шлюзами №7 и №8 планируется в июне 2019 года. При этом сроки навигации на внутренних водных путях Московского бассейна не изменятся: перевозки по рекам Центральной России стартуют по графику - 24 апреля", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что причины аварии установлены межведомственной комиссией Ространснадзора.

В пресс-службе ФГУП "Канал имени Москвы" сообщили, что при завершении работ на аварийном участке будут взяты проектные решения 2000 года с доработкой и усилением отдельных узлов и элементов, "обеспечивающих надежную работу глиняного экрана". Помимо этого, на участке над тоннелями установят дополнительную контрольно-измерительную аппаратуру.

"Стоимость работ на аварийном участке может составить более 200 млн рублей. Чтобы не допустить простоя на этом участке внутренних водных путей, проект реализуется в кратчайшие сроки: строительно-монтажные работы будут идти в три смены. ФГБУ "Канал имени Москвы" приложит все усилия, чтобы максимально быстро возобновить судоходство и минимизировать эффект от январского техногенного происшествия. Задержка судоходства на этом участке может повлечь за собой срывы контрактов у перевозчиков, убытки, недополученную прибыль и негативные социально-экономические последствия", - подчеркнул собеседник "Интерфакса".

Он уточнил, что на этот участок "Канала имени Москвы" приходится 2,6% от всего объема судопропуска Центральной России. Так, в 2018 году здесь прошло 2,9 тыс. судов, а по всему Московскому бассейну - более 112 тыс. судов. При этом водная магистраль над Волоколамский шоссе используется, в основном, грузовым флотом, который идёт транзитом через Москву с юга на север и наоборот. На этом участке транспортируется около 2 млн тонн грузов в год.