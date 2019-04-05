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05.04.19 12:02

В ГД предложили пересмотреть нормативы по выбросу очистных вод в Байкал

© РИА Новости. Кирилл Шипицин
5 апреля. Interfax-Russia.ru - Корректировка требований к нормативам выбросов очистных вод в Байкал будет способствовать строительству современных очистных сооружений, которых на данный момент на территории Бурятии нет, считает зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Будуев.

"Сейчас на Байкале практически нет действующих очистных сооружений. Качество очистки недостаточно. Сейчас необходимо строительство как минимум 18 очистных (сооружений). Но приказ, который был издан девять лет назад, содержит очень жесткие нормативы, что не позволяет построить новые очистные сооружения", - сказал Н.Будуев в пятницу на пресс-конференции, посвящённой инициативе Минприроды по изменению нормативов вредного воздействия на озеро Байкал.

Он отметил, что откладывание решения проблемы только ухудшит состояние озера и необходимо в кратчайшие сроки пересмотреть нормативы, указанные в приказе.

В свою очередь, заместитель министра природных ресурсов и экологии Иван Валентик отметил, что "в действующем 63-м приказе содержатся объективно недостижимые нормативы". "Таких очистных технологий нет ни в России, ни в мире", - подчеркнул он.

И.Валентик отметил, что "новая редакция содержит смягченные нормативы, которые достижимы, соответствуют тем очистным технологиям, которые существуют".

"И это позволит строить современные очистные сооружения на Байкале. Но при этом даже эти обновлённые нормативы в десятки раз жёстче, чем нормативы, которые существуют по основным загрязняющим веществам в Европе", - подчеркнул замминистра.

По его словам, Минприроды РФ намерено ежегодно уточнять нормативы, которые будут утверждены после корректировки приказа 63.

"По мере достижения новых показаний и новых значений, ежегодно можно вносить изменения в 63-й приказ. Это ведомственный документ Минприроды и он ежегодно будет корректироваться по результатам мониторинга, который проводится соответствующими научными организациями", - сказал И. Валентик.

Он отметил, что на данный момент новые показатели не являются окончательными и они поддаются корректировке.

Ранее Минприроды РФ разместило на федеральном портале проектов нормативных правовых актов (regulation.gov.ru) проект приказа об изменении в приложении к другому приказу - от 5 марта 2010 года № 63 "Об утверждении нормативов предельно-допустимых воздействий на уникальную экологическую систему озера Байкал и перечня вредных веществ, в том числе веществ, относящихся к категориям особо опасных, высокоопасных, опасных и умеренно опасных для уникальной экологической системы озера Байкал".

По мнению министерства, новые нормативы основаны на научных исследованиях, отвечающих современным требованиям в области очистки сточных вод, а также учитывают социально-экономическое развитие регионов, расположенных на Байкальской природной территории

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