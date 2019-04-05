Новое дело о реабилитации нацизма открыто в отношении чувашского блогера

05.04.19 12:09

© РИА Новости. Максим Богодвид

5 апреля. Interfax-Russia.ru - Следственные органы Чувашии возбудили еще одно уголовное дело в отношении местного интернет-блогера Константина Ишутова, обвиняемого в распространении детской порнографии и реабилитации нацизма, сообщает республиканское СУ СКР в пятницу.

"Установлен факт размещения им на своем интернет-аккаунте в социальной сети информационного материала и комментариев к нему, содержащих оправдание действий нацистов в годы Второй мировой войны, героизацию действий фашистов и принижение значимости Победы советского народа в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.

После проведенных судебных экспертиз в отношении К.Ишутова возбуждено новое уголовное дело по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).

Ранее ему было предъявлено обвинение по п. "г" ч. 2 ст. 242.1 УК РФ (распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних с использованием сети Интернет) и ч. 1 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).

По версии следствия, с января 2016 по октябрь 2018 года обвиняемый со своего компьютера с помощью специальных компьютерных торрент-программ через Интернет распространял детскую порнографию.

Также, по данным СКР, 29 июля 2018 года он разместил на своем аккаунте в одной из социальных сетей в Интернете информационный материал, направленный на реабилитацию идеологии германского нацизма.

Уголовные дела соединены в одно производство.