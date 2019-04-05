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В Якутии ищут виновных в масштабном загрязнении реки Лена фекальными стоками

© РИА Новости. Фаламов
5 апреля. Interfax-Russia.ru - Административное расследование начато по факту загрязнения сточными водами протоки реки Лена, находящейся рядом с исправительной колонией N7 в поселке Табага, сообщает пресс-служба администрации Якутска.

И.о. начальника исправительной колонии №7 Денис Воропаев, слова которого приведены в сообщении, утверждает, что колония не может быть источником загрязнения.

"Такого количества фекалий в колонии никогда не было замечено, даже когда у нас содержалось 1200 человек", - отмечает Д.Воропаев.

Пробу воды для анализа и проверки передали в Управление Росприроднадзора по Якутии.

Руководитель администрации села Табага Виктория Паланычка, которую также цитирует пресс-служба мэрии Якутска, сообщила, что в ближайшее время приступят к ликвидации последствий.

"Будем работать в усиленном режиме для устранения последствий. Сейчас ведется работа с Управлением Роспотребнадзора по Якутии. В дальнейшем планируем устраивать регулярные рейды по предупреждению подобных ситуаций", - сказала она.

Ранее сообщалось, что якутские экологи при осмотре протоки реки Лена в поселке Табага и прилегающей территории исправительной колонии N7 обнаружили сброс сточных вод. Площадь разлива составила около 20 тыс. квадратных метров. Отобранные пробы подтвердили, что это фекальные воды.

По итогам проверки письменное обращение направлено главам муниципальных образований Якутска, села Хатассы и поселка Табага с просьбой принять срочные меры по устранению нарушения. Материалы дела переданы в Якутскую природоохранную прокуратуру и Управление Росприроднадзора по Якутии.

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