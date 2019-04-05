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05.04.19 12:20
Глава управления Росреестра в Приамурье арестован по делу о взятке
"Суд принял решение избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 4 июня", - сказал А.Воронин, отметив, что по оценке суда, подозреваемый на свободе может оказать давление на свидетелей и скрыться от следствия.
С.Чечевский был задержан на рабочем месте и помещен в следственный изолятор. Он подозревается по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). По версии следствия, в декабре 2018 года чиновник через посредников получил взятку от жительницы Благовещенска за незаконное внесение в единый госреестр сведений "об изменении наименования объекта недвижимости".
Ранее по делу о взятке были арестованы подчиненная С.Чечевского и взяткодатель.
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