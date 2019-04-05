Глава управления Росреестра в Приамурье арестован по делу о взятке

05.04.19 12:20

© РИА Новости. Игорь Зарембо

5 апреля. Interfax-Russia.ru - Руководитель управления Росреестра в Амурской области Сергей Чечевский, задержанный по подозрению в получении взятки, арестован на два месяца, сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" пресс-секретарь Благовещенского городского суда Александр Воронин.

"Суд принял решение избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 4 июня", - сказал А.Воронин, отметив, что по оценке суда, подозреваемый на свободе может оказать давление на свидетелей и скрыться от следствия.

С.Чечевский был задержан на рабочем месте и помещен в следственный изолятор. Он подозревается по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). По версии следствия, в декабре 2018 года чиновник через посредников получил взятку от жительницы Благовещенска за незаконное внесение в единый госреестр сведений "об изменении наименования объекта недвижимости".

Ранее по делу о взятке были арестованы подчиненная С.Чечевского и взяткодатель.