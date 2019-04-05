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05.04.19 12:28
Путин ознакомлся с исследованием Росстата об условиях жизни россиян
"Путину, безусловно, об этих изысканиях было доложено", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он также отметил, что в Кремле "ознакомились с теми разъяснениями, которые предоставил Росстат, о том, что и раньше были такие изыскания".
"Но я по-прежнему затрудняюсь в объяснении этих критериев, по которым проводится это научное или социологическое изыскание. Почему именно обувь? Видимо, это какой-то говорящий параметр", - сказал Д.Песков, комментируя пункт исследования, согласно которому свыше 35% семей в РФ не имеют средств, чтобы приобретать каждому члену семьи по одной паре обуви на сезон.
В связи с этим он добавил: "Я бы все-таки не склонялся к тому, чтобы рассматривать эти исследования с прикладной точки зрения, они больше носят академический характер".
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