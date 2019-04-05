Путин ознакомлся с исследованием Росстата об условиях жизни россиян

05.04.19 12:28

© РИА Новости. Михаил Климентьев

5 апреля. Interfax-Russia.ru - В Кремле ознакомили главу государства с исследованием Росстата об условиях жизни россиян, но по-прежнему удивлены использованными в нем критериями.

"Путину, безусловно, об этих изысканиях было доложено", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также отметил, что в Кремле "ознакомились с теми разъяснениями, которые предоставил Росстат, о том, что и раньше были такие изыскания".

"Но я по-прежнему затрудняюсь в объяснении этих критериев, по которым проводится это научное или социологическое изыскание. Почему именно обувь? Видимо, это какой-то говорящий параметр", - сказал Д.Песков, комментируя пункт исследования, согласно которому свыше 35% семей в РФ не имеют средств, чтобы приобретать каждому члену семьи по одной паре обуви на сезон.

В связи с этим он добавил: "Я бы все-таки не склонялся к тому, чтобы рассматривать эти исследования с прикладной точки зрения, они больше носят академический характер".