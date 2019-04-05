Песков: решение по амнистии к 75-летию Победы в Кремле пока не принималось

05.04.19 12:42

© РИА Новости. Алексей Дружинин

5 апреля. Interfax-Russia.ru - В Кремле пока нет каких-либо решений, связанных с инициативой об объявлении амнистии к юбилею Победы в Великой Отечественной войне, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока нет никаких решений на этот счет", - сказал Д.Песков в пятницу журналистам.

Так он ответил на просьбу прокомментировать инициативу Совета по правам человека при президенте РФ объявить амнистию к юбилею Победы.

Ранее глава Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов заявлял, что СПЧ будет настаивать на объявлении амнистии к 75-летию Победы в Великой отечественной войне.

"На президиуме СПЧ решили инициировать объявление амнистии в связи с 75-летием Победы, которое будет отмечаться в следующем году. Она может коснуться широкого круга осужденных", - сказал "Интерфаксу" М.Федотов в четверг.

Он добавил, что "специально поднимаем этот вопрос заранее, чтобы успеть проработать все детали".

В последний раз амнистия объявлялась в России в 2015 году, когда отмечалось 70-летие Победы. Под нее попали те, кто был осужден впервые за преступления небольшой и средней тяжести на срок не более пяти лет, - в общей сложности около 350 - 400 тысяч человек.

Всего, по данным ФСИН, с 1994 года в России было объявлено 18 амнистий, в результате чего из мест лишения свободы освободили 306 169 человек.

Самой масштабной из всех стала амнистия, объявленная к 55-летию Победы в 2000-м году. Тогда из заключения были освобождены 206 200 человек.

В результате амнистии 2013 года, объявленной в честь 20-летия Конституции РФ, на свободу вышли 1132 человека.