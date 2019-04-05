Власти Перми организуют летний отдых почти для 12 тыс. детей

05.04.19 12:58

© РИА Новости. Денис Гришкин

5 апреля. Interfax-Russia.ru - Администрация Перми планирует направить 177,6 млн рублей на организацию летнего отдыха в загородных и санаторно-оздоровительных лагерях почти для 12 тыс. детей, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе мэрии в пятницу.

В прошлом году на эти цели было выделено 155,8 млн рублей, этим видом поддержки воспользовались родители порядка 11 тысяч детей.

Бюджетная поддержка может быть оказана в виде компенсации части расходов на оплату стоимости путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительные детские лагеря, расположенные на территории РФ, а также в виде сертификата на оздоровление и отдых детей.

Сертификат на оздоровление и отдых детей может быть выдан только по одной из форм - это загородный лагерь отдыха и оздоровления детей или санаторно-оздоровительный детский лагерь. Стоимость сертификата также будет определяться исходя из социального статуса семьи или среднемесячного дохода семьи.

"Бюджетная поддержка для детей, проживающих в семьях со среднемесячным доходом семьи, превышающим трехкратную величину прожиточного минимума, не предоставляется", - сказали в пресс-службе.

Обратиться за получением сертификата можно будет с 8 апреля в любой из 17 пунктов выдачи, независимо от места регистрации. Департамент социальной политики администрации Перми принимает заявления на предоставление компенсации до 31 июля.