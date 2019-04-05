Крым намерен выйти из эксперимента с курортным сбором в этом году

05.04.19 13:03

© РИА Новости. Алексей Лебедев

5 апреля. Interfax-Russia.ru - Крым не готов к введению курортного сбора в 2019 году и просит отложить для региона эксперимент, сообщил в пятницу журналистам глава республики Сергей Аксенов на форуме "Открытый Крым".

"Крым в этом году не будет вводить курортный сбор. Я направил в правительство РФ письмо с просьбой исключить Крым из данного эксперимента", - сказал он.

Как пояснил С.Аксенов, причина такого решения - большое число объектов размещения, работающих "в тени". Кроме того, подсчеты показали, что муниципалитеты за сезон смогли бы заработать до 50 млн рублей, что равно стоимости администрирования курортного сбора.

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко уточнил, что в данном случае власти пошли навстречу бизнесу - "отелям и санаториям, потому что это было их, прежде всего, предложение отодвинуть" эксперимент.

Планировалось, что курортный сбор будет введен в Крыму с 1 мая 2019 года. В эксперименте должны были участвовать четыре муниципалитета - Алушта, Судак, Феодосия и Ялта. Сбор был утвержден в размере 10 рублей в сутки.

Президент РФ Владимир Путин 30 июля 2017 года подписал закон о введении курортного сбора в четырех регионах страны: Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Эксперимент продлится до конца 2022 года.

VIII туристский форум "Открытый Крым" проходит 5-6 апреля в Симферополе при поддержке Ростуризма. Он собрал на своей площадке представителей федеральных и региональных властей, российских туроператоров, объектов размещения, отраслевых ассоциаций. На мероприятие приехали делегации из Индии, Китая и Абхазии. Участники форума обсудят, в частности, политику ценообразования и эксперимент по взиманию курортного сбора.