Главный тренер "Зенита" верит в возвращение Кокорина на футбольное поле

05.04.19 13:14

© РИА Новости. Александр Гальперин

5 апреля. Interfax-Russia.ru - Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак заявил, что рассчитывает обсудить с Александром Кокориным его дальнейшую карьеру после того, как футболист отбудет наказание за драку.

"Очень хотелось бы его возвращения в футбол. Не знаю, насколько сложно ему с точки зрения физических кондиций и перенесенной операции, как быстро он сможет вернуться. Но я в это верю. С моей стороны, от лица Сергея Семака, я желаю ему скорейшего возвращения", - цитирует пресс-служба клуба слова тренера.

"Еще раз повторюсь, что эта ситуация, на мой взгляд, переходит все границы человеческого понимания. Давайте тогда за каждую драку сажать всех на год, тогда будет понятно и ясно всем. Подрался - сел на год. Для меня остается большой загадкой, почему это дело стало показательным. Жду и надеюсь, что клуб будет всячески поддерживать Александра", - заявил С.Семак.

"Надеюсь, когда эта ситуация разрешится, то первым, с кем он будет разговаривать по поводу дальнейшего продолжения карьеры, будет наш клуб. Я бы этого очень хотел", - отметил тренер.

3 апреля Замоскворецкий суд Москвы продлил до 25 сентября арест полузащитнику футбольного клуба "Краснодар" Павлу Мамаеву, А.Кокорину, его брату Кириллу, а также их знакомому Александру Протасовицкому.

Футболисты находятся под стражей с октября 2018 года. В открытых против них уголовных делах идет речь о двух драках, устроенных утром 8 октября 2018 года в Москве. Одна из них произошла у гостиницы "Пекин", где пострадал водитель сотрудницы "Первого канала" Ольги Ушаковой - Виталий Соловчук. Вторая потасовка - с директором департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором государственного научного центра "НАМИ" Сергеем Гайсиным - случилась в "Кофемании" на Большой Никитской.

П.Мамаеву и А.Кокорину вменяется умышленное причинение легкого вреда здоровью, побои и хулиганство.