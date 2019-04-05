"Дачные" пробки возвращаются в Москву

05.04.19 13:26

© РИА Новости. Владимир Сергеев

5 апреля. Interfax-Russia.ru - С наступлением теплой и солнечной погоды по пятницам традиционно увеличивается поток автомобилей, выезжающих на выходные за город, в связи с чем водителям рекомендовано планировать поездки после 22 часов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Самые сложные участки находятся на границах города, где количество полос на магистралях, ведущих в область, уменьшается после МКАД. В пятницу, в канун выходных дней Центр организации дорожного движения прогнозирует осложнение дорожной ситуации на вылетных магистралях", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что вечерний час пик будет значительно растянут по времени - затруднения, связанные с загородными поездками, с 15 часов и будут продолжаться до 21-22 часа. В воскресенье будет наблюдаться обратная ситуация с притоком автомобилей по направлению в город.

"Просим водителей быть предельно внимательными при совершении поездок. Рекомендуем сдвинуть поездки за город на внепиковые часы", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что в связи с закрытием участка Таганско-Краснопресненской линии метро с субботы будут действовать ограничения на движение транспорта в юго-восточной части Москвы.