Белгородская область планирует привлечь 390 млрд руб в рамках инвестпроектов

05.04.19 13:36

© РИА Новости. Максим Богодвид

5 апреля. Interfax-Russia.ru - Приоритетные инвестиционные проекты стратегии развития Белгородской области на период до 2025 года обеспечат привлечение в экономику региона более 390 млрд рублей инвестиций, сообщается на сайте областного департамента экономразвития.

"На развитие горно-металлургического кластера планируется привлечь 163,3 млрд рублей, из них почти 50% - средства АО "Лебединский ГОК" на строительство цеха горячебрикетированного железа N3 и нового хвостохранилища в балке Дубенка", - уточняется в сообщении.

В развитие агропромышленного комплекса - свиноводство, птицеводство, молочное животноводство, производство овощей защищенного грунта, садоводство - будет привлечено 96 млрд рублей; строительного кластера - 53,5 млрд рублей; инфраструктуры - 51,7 млрд рублей; зоны опережающего развития "Машиностроительный кластер" - 5,8 млрд рублей; биофармацевтического кластера - 6,5 млрд рублей; туристско-рекреационного кластера - 9,4 млрд рублей.

Реализация планируемых мероприятий стратегии развития области позволит региону обеспечить увеличение объема ВРП к 2025 году до 1,3 трлн рублей с ростом в сопоставимых ценах к 2007 году в 2,3 раза.