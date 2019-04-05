Власти Крыма хотят запретить строительство жилья в 500-метровой прибрежной зоне

05.04.19 13:40

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

5 апреля. Interfax-Russia.ru - Жилые объекты в Крыму не должны строиться ближе, чем в 500 метрах от моря, готовится соответствующий нормативный акт, заявил в пятницу журналистам глава республики Сергей Аксенов на форуме "Открытый Крым".

"У нас огромное количество приморских земельных участков. Мы договорились, что на море жилье строиться не будет в 500-метровой зоне, сейчас будет нормативный акт. Гостиничные объекты - пожалуйста", - сказал он.

По словам С.Аксенова, уже ряд крупных компаний изъявили желание реализовать туристические проекты на побережье.

"У нас сегодня есть конкретные предложения по Феодосии, по Сакам, по Евпатории. Я не буду называть этих игроков с учетом санкционного режима, но это крупные игроки рынка, у которых есть уже сформированный турпоток", - добавил глава Крыма.

Заместитель руководителя Ростуризма Алексей Конюшков подчеркнул важность участия крупных инвесторов в реализации туристических проектов. "Речь о системном подходе к строительству отелей, когда заходят крупные игроки, которые заранее будут определять, как они видят развитие этого бизнеса. Это то, чего все ждали", - отметил он.

VIII туристский форум "Открытый Крым" проходит 5-6 апреля в Симферополе при поддержке Ростуризма.