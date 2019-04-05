Военные на следующей неделе будут взрывать лед на реках в Башкирии

05.04.19 13:44

© РИА Новости. Андрей Александрович

5 апреля. Interfax-Russia.ru - Саперы Центрального военного округа с 10 по 12 апреля проведут подрывы льда на двух реках в Башкирии, сообщает пресс-служба ЦВО в пятницу.

"Работы будут выполнены на реке Белая в Бурзянском районе и реке Инзер в Белорецком районе. Их проведут саперы от инженерной бригады ЦВО, дислоцированной в поселке Алкино", - говорится в пресс-релизе.

Пресс-служба округа отмечает, что решение о проведении взрывных работ принял командующий войсками ЦВО Александр Лапин по просьбе врио главы республики Радия Хабирова.

Работу военных инженеров на местах обеспечат республиканские власти совместно с территориальными органами МЧС России.