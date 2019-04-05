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05.04.19 13:46

Путин: Россия должна подняться до 20-го места в Doing Business к 2024 году

© РИА Новости. Григорий Сысоев
5 апреля. Interfax-Russia.ru - Продвижение в рейтинге Всемирного банка Doing Business, которое майскими указами 2012 года было назначено одним из KPI для российских чиновников, в указ 2018 года не вошло, но, тем не менее, остается для властей приоритетной задачей.

Согласно майским указам 2012 года, Россия должна была к 2018 г подняться из второй сотни рейтинга на 20-е место. Несмотря на впечатляющий рывок, решить эту задачу не удалось - пока Россия остановилась на 31-м месте.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства, теперь прогресс в Doing Business зафиксирован на уровне поручения президента Владимира Путина. Согласно поручению, РФ должна достичь того же 20-го места в рейтинге, но к 2024 году.

Это подтвердили в Минэкономразвития.

"В 2018 году в докладе Всемирного банка Doing Business "Готовясь к преобразованиям" Россия заняла 31-е место, поднявшись на 4 позиции по сравнению с прошлым годом. Таким образом, с 2011 года мы остаемся единственной страной, обеспечившей рост в 89 позиций. В целях продолжения работы Минэкономразвития был инициировано указанное поручение президента по повышению позиции России в рейтинге Doing Business до 20-го места к 2024 году", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

Одно из направлений работы - доказать экспертам ВБ не учтенные пока реформы. В частности, это сокращение срока, необходимого для подготовки и уплаты трех основных налогов, действующее нормативное правовое регулирование по направлению "защита миноритарных акционеров", упрощение в сфере регистрации собственности и международной торговли.

Кроме того, Минэкономразвития запустило проект "Трансформация делового климата". "Совместно с ведомствами мы сформировали перечень мероприятий по совершенствованию нормативной правовой базы с целью улучшения значений показателей России в рейтинге Doing Business, которые будут включены в план мероприятий ТДК. При этом стоит отметить, что механизм ТДК включает больше направлений, нежели рейтинг Всемирного банка", - заявили в Минэкономразвития.

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