Председатель Совета судей РФ поддержал отмену клеток в судах

05.04.19 13:51

© РИА Новости. Илья Питалев

5 апреля. Interfax-Russia.ru - Председатель Совета судей России Виктор Момотов поддерживает идею убрать клетки для подсудимых из залов судебных заседаний.

"Я полностью поддерживаю этот законопроект, никаких клеток в судах быть не должно", - заявил В.Момотов в пятницу журналистам после заседания президиума Совета судей России в Казани.

При этом он отметил, что необходимо все-таки решать иные вопросы, посмотреть опыт других стран, каким образом обеспечивается безопасность участников судебного процесса, безопасность лиц, которые находятся в зале судебного заседания, безопасность судьи, в том числе контроль за теми людьми, которые находятся в качестве подсудимых.

Председатель Совета судей России привел в пример случаи, когда в далекие годы после оглашения приговора подсудимые перешагивали через барьер и уходили.

"Такое было, поэтому надо посмотреть опыт хороший, он и у нас имеется. А Верховный суд всегда выступал за гуманизацию уголовного законодательства", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что правительство России готовит отзыв на законопроект сенаторов о запрете клеток и стеклянных кабин в судах. Минюст РФ в целом поддерживает инициативу, но видит необходимость в переходном периоде при ее реализации.