РФ выиграла в ВТО спор, касающийся транзитных ограничений на украинские товары

05.04.19 14:05

© РИА Новости. Алексей Витвицкий

5 апреля. Interfax-Russia.ru - Россия выиграла у Украины спор во Всемирной торговой организации, касающийся ограничений в отношении транзита украинских товаров через территорию России.

Первым об этом в пятницу сообщило издание "Европейская правда". Источник, знакомый с итогами спора подтвердил "Интерфаксу" эту информацию, официальная публикация которой должна произойти вечером.

В пресс-службе Минэкономразвития РФ предложили дождаться публикаций на сайте ВТО. "Мы хотели бы соблюдать правила организации и не комментировать конфиденциальную информацию до ее официального опубликования, которое, как мы ожидаем, произойдет через несколько часов", - сказали в министерстве.

Таким образом, РФ выиграла уже третий спор у Украины в ВТО - после разбирательств в 2018 году в отношении нитрата аммония и железнодорожного оборудования.

Но иск в отношении транзитных ограничений был принципиальным для всего ВТО, так как касался вопросов связанных с темой национальной безопасности.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин 1 января 2016 года подписал указ "О мерах по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов Российской Федерации при осуществлении международных транзитных перевозок грузов с территории Украины на территорию республики Казахстан через территорию Российской Федерации".

Указ президента РФ в том числе устанавливал, что международные транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки грузов с территории Украины на территорию Казахстана (в дальнейшем вышло дополнение, что и на территорию Киргизии) через российскую территорию осуществляются только с территории Белоруссии "при условии применения к грузовым помещениям (отсекам) транспортных средств и железнодорожного подвижного состава, помещениям, емкостям и иным местам, в которых находятся или могут находиться товары, средств идентификации (пломб), в том числе функционирующих на основе технологии глобальной навигационной спутниковой системы "ГЛОНАСС", а также при наличии у водителей транспортных средств, осуществляющих автомобильные перевозки, учетных талонов".

Практика ВТО до этого спора была такова, что темы, связанные с вопросами национальной безопасности не выносились на судебные разбирательства, но Украина оспорила соответствие этого указа президента РФ нормам ВТО.

Бывший директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Максим Медведков в интервью "Интерфаксу" в августе 2018 года отмечал, что "сейчас существует негласное понимание у многих стран, что так называемые политические санкции в ВТО на рассмотрение не выносятся".

"Но из этого понимания наши украинские коллеги сделали исключение. Они полтора года назад (в начале 2017 года - ИФ) подали иск к Российской Федерации в отношении мер, которые касаются транзита. Эти меры были приняты нами для обеспечения интересов собственной безопасности. И мы, и другие страны ВТО до сих пор относят подобные меры к "неприкосновенным". Украина же на это общее понимание не обратила внимание. За тем, что в итоге получится, какое решение будет принято арбитрами, с интересом наблюдает и весь остальной мир", - пояснял он знаковость этого иска для всего ВТО и всей системы международной торговли.

"Решение по этому иску может быть прецедентным для интерпретации статей ВТО, которая касается национальной безопасности. И оно тогда будет прецедентным и для всех мер США. Ведь вводя ограничения по стали, по алюминию и по автомобилям, американцы ссылаются на интересы нацбезопасности", - описывал М.Медведков влияние итогов этого разбирательства на будущие судебные процессы.

"По большому счету, панель должна принять решение в отношении того - а где граница между национальной безопасностью и протекционизмом, и вообще, имеет ли ВТО компетенцию принимать решения, которые касаются вопросов безопасности. Это очень важная вещь, которая может иметь разрушительные последствия вообще для функционирования многосторонних правил торговли в их нынешнем виде и стабильности всей мировой торговой системы. Именно поэтому до сих пор всеми правдами и неправдами в ВТО старались не доводить споры, затрагивающие вопросы безопасности, до стадии принятия решения арбитрами", - пояснял М.Медведков прецедент этого разбирательства.

Точные формулировки решения, как ожидается, будет опубликованы на сайте ВТО вечером в пятницу.