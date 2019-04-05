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05.04.19 14:08

Парк "Патриот" для военной подготовки школьников планируется открыть под Уфой

© РИА Новости. Виталий Аньков
5 апреля. Interfax-Russia.ru - Ученики старших классов из Башкирии будут проходить пятидневную начальную военную подготовку в парке "Патриот" на территории недействующей военной части под Уфой, сообщил военный комиссар республики Игорь Харченко на пресс-конференции, организованной агентством "Интерфакс-Поволжье" в Уфе в пятницу.

Проект парка находится на стадии обсуждения.

"В этом году врио главы Башкирии Радий Хабиров посмотрел и решил в республике сделать парк "Патриот". У нас есть возможность организовать громаднейший круглогодичный парк на территории недействующей воинской части в поселке Алкино под Уфой. Основные здания - казарма на 800 мест и столовая - целы, их обследовали, они могут использоваться, естественно, с каким-то ремонтом", - сообщил И.Харченко.

Он добавил, что на территории площадью около 150-300 га будет воссоздана "партизанская деревня" времен Великой Отечественной войны. После оснащения оборудованием и ремонта в помещениях парк сможет проводить обучение школьников стрельбе, вождению и другим дисциплинам программы в течение учебного года, а также станет экскурсионной площадкой.

По словам военкома, в настоящее время предусмотренные школьной программой сборы проводятся, как правило, в мае на территории школьного двора "мягко говоря, не в полном объеме".

На территории парка предполагается разместить республиканский центр патриотического воспитания, сотрудники которого будут работать с детьми.

Финансирование строительства парка планируется за счет средств регионального бюджета. Затраты на содержание объекта не уточняются, но, по словам военкома, они будут "не больше тех, которые положены на пятидневную программу министерства образования".

Сроки реализации проекта пока не определены, но, по мнению И.Харченко, работы будут полностью завершены к 2025 году, а "партизанская деревня" должна быть построена уже в сентябре 2019 года.

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