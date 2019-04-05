Булатов стал главным тренером воронежского ФК "Факел"

05.04.19 14:16

© РИА Новости. Алексей Филиппов

5 апреля. Interfax-Russia.ru - Главным тренером футбольного клуба "Факел" назначен Сергей Булатов, сообщила в пятницу пресс-служба воронежского клуба.

На этом посту С.Булатов сменил Игоря Пывина, который ушел досрочно, до истечения контракта, по соглашению сторон.

"47-летний Булатов хорошо знаком воронежским болельщикам со стажем - в 1999-2000 годах Сергей Александрович, будучи игроком, действовал в атаке "Факела", сначала завоевавшего путёвку в высший дивизион страны (1999 год), а затем и удержавшегося в футбольной элите по итогам следующего сезона (2000 год)", - говорится в сообщении.

Играл также за "Уралмаш", "Балтику", "Крылья Советов", "Рубин" и "Терек".

После завершения профессиональной картеры С.Булатов в качестве главного тренера работал в брянском "Динамо", "Волгаре-Газпроме", "Урале", "Авангарде" и московском "Арарате". Входил в тренерские штабы "КАМАЗа" и "Шинника".

Последним местом работы С.Булатова в качестве главного тренера был ФК "Сахалин" (Южно-Сахалинск), который победил в группе "Восток" Первенства ПФЛ прошлого сезона.

ФК "Факел" после 29 туров первенства Футбольной национальной лиги занимает 16-е место с 32 очками. Воронежский клуб находится в зоне прямого вылета из ФНЛ.