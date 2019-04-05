Арашуков не сдал сенаторскую декларацию о доходах

05.04.19 14:20

© РИА Новости. Владимир Песня

5 апреля. Interfax-Russia.ru - Комиссия Совета Федерации по контролю за достоверностью сведений о доходах на следующей неделе рассмотрит ситуацию с арестованным сенатором Рауфом Арашуковым, который не предоставил декларацию в установленный срок, заявил вице-спикер палаты Юрий Воробьев.

"Мы проведем на следующей неделе заседание комиссии, подведем итоги этой кампании по сбору и предоставлению сведений. В течение двух недель мы должны опубликовать сведения. И рассмотрим, конечно же, вопрос о факте несдачи этих документов со стороны Арашукова", - сказал Ю.Воробьев журналистам в Петербурге в пятницу.

"Пока он их не сдал. Документы почему-то сдала его жена на себя, но мы будем в этом разбираться. Для этого мы создадим рабочую группу, и несколько сенаторов займутся детальным изучением этого вопроса. Затем мы примем решение и вынесем его на пленарное заседание Совета Федерации. И только там может быть принято решение о лишения его статуса", - добавил вице-спикер.

Он отметил, что не позднее 1 апреля все члены Совета Федерации должны были сдать сведения о доходах. "Если член Совета Федерации не сдал эти сведения, то он может быть лишен статуса, но понятно, что он может не сдать по каким-то очень уважительным причинам. Конечно, комиссия всегда это рассматривает. Несдача, непредоставление этих сведений - это всегда предмет рассмотрения на комиссии этого вопроса с решением о лишении или не лишении статуса", - подчеркнул Ю.Воробьев.

Басманный суд 12 марта по ходатайству следствия временно отстранил Р.Арашукова от должности члена Совета Федерации, где он представляет Карачаево-Черкесию.

Р.Арашукову предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ), двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 33, п. "ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ). Он был задержан на заседании Совета Федерации 30 января и в тот же день с санкции Басманного суда заключен под арест.