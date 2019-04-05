Медведев пригрозил "жесткими" мерами в случае необоснованного роста цен на топливо для аграриев

05.04.19 14:23

© РИА Новости. Виктор Толочко

5 апреля. Interfax-Russia.ru - Глава правительства РФ Дмитрий Медведев пообещал разобраться со случаями роста цен на дизтопливо для аграриев и напомнил о "жестких" мерах за нарушение соглашения о ценах на топливном рынке.

"Средства реагирования на это есть, но я их озвучивать не буду, они всем известны, они очень жёсткие. Поэтому условия работы на рынке и моторного топлива, и вообще в целом наши компании понимают. Но проследим, и по вашей ситуации я тоже дам поручения, почему по дизтопливу такая картинка", - сказал Д.Медведев, отреагировав на жалобу одного из губернаторов на рост цен на дизтопливо.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на совещании поблагодарил правительство за работу по стабилизации цен на минудобрения и попросил провести такую же работу по ценам на ГСМ. "Большая просьба (провести) такую же работу и (занять) такую же жесткую позицию в части ГСМ. Я приведу две цифры. В прошлом году мы покупали горюче-смазочные материалы, я имею в виду дизтопливо, по 44 тыс. рублей за тонну, в этом году - 49 тыс. рублей за тонну. Сегодня все усилия по наращиванию наших производственных мощностей, увеличению рентабельности практически полностью съедаются ростом на ГСМ. Большая просьба - все-таки жёсткое регулирование стоимости ввести, по крайней мере, в период уборочных и посевных работ", - сказал В.Владимиров.

"В отношении ГСМ скажу. Мы действительно целый ряд совещаний провели. Все уже подписано - это согласие крупнейших компаний сохранять стабильные цены по итогам совещаний в правительстве. Они там все расписались под этим, так что за это отвечают", - напомнил глава правительства.

"О топливе мы уже говорили, как и о вопросах, связанных с обеспечением минудобрениями. Естественно, мы продолжим максимально тщательный контроль осуществлять за тем, что в этой сфере происходит", - сказал Д.Медведев завершая публичную часть совещания.

Ранее в пятницу вице-премьер РФ Дмитрий Козак сообщил, что новые соглашения с нефтяными компаниями о стабилизации рынка топлива уже подписаны.