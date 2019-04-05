СПЧ в мае представит Национальный план действий в области прав человека

05.04.19 14:29

© РИА Новости. Михаил Климентьев

5 апреля. Interfax-Russia.ru - Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) в следующем месяце представит в правительство Национальный план действий в области прав человека.

"СПЧ продолжает работу над подготовкой концепции Национального плана действий в области прав человека. Документ планируется представить в правительство РФ в мае 2019 года", - говорится в сообщении СПЧ в пятницу.

Составление плана было в перечне поручений президента РФ по итогам встречи главы государства с Советом 11 декабря прошлого года.

"Мы намерены подготовить документ, содержащий конкретные и системные предложения по изменению законодательства и правоприменительной практики, по присоединению к международным конвенциям и т.д., которые можно было бы реализовать в течение ближайших пяти лет", - говорится в сообщении.

Предложения будут готовить все постоянные комиссии Совета.

"При этом мы считаем, что Национальный план должен впитать и предложения граждан, правозащитных организаций, общественных объединений, иными словами, всех тех, для кого права человека в России - это не пустой звук, а дело жизни", - отмечают в СПЧ.

В связи с этим СПЧ предлагает всем желающим отправлять свои предложения на электронную почту совета.