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05.04.19 14:36

Население регионов Северо-Запада сокращается, в лидерах - Коми и Вологодчина

© РИА Новости. Сергей Паршуков
5 апреля. Interfax-Russia.ru - Численность населения в ряде регионов Северо-Западного федерального округа по данным на 1 января 2019 года продолжает сокращаться.

Как следует из данных, опубликованных на сайте территориального органа федеральной службы государственной статистики по Карелии (Карелиястат), на начало года в республике проживало 618 тыс. человек. В 2018 году этот показатель составлял чуть более 622 тыс.

Всего с 2012 года население региона сократилось на 21 тыс. человек. Таким образом, ежегодно показатель снижается на 2-4 тыс. Быстрее всего убывает сельское население - на 19 тыс. человек за семь лет.

Особенно заметно за год сократилась численность населения Коми. По данным Комистата, на 1 января 2019 года в республике проживало чуть более 830 тыс. человек, в 2018 году - 841 тыс.

В Мурманской области население по данным на январь этого года сократилось на 5,5 тыс. человек, до 748 тыс. человек против 753,5 тыс. годом ранее. При этом сельское население Заполярья впервые увеличилось за последние 8 лет.

Всего с 2000 года жителей Мурманской области стало на 193 тыс. человек меньше.

Как сообщает Вологдастат, численность населения Вологодской области на начало 2019 года составляла почти 1,2 млн человек. По сравнению с показателями 1 января 2018 года убыль составила почти 9 тыс. человек, в основном сельского населения.

Число жителей Новгородской области за год уменьшилось примерно на 3 тыс. человек (показатель численности населения - 600 тыс. в 2019 году против 603 тыс. - в 2018). В Псковской области схожие показатели - убыло более 3 тыс. человек (630 тыс. человек проживало в регионе на начало 2019 года, 633 тыс. - годом ранее).

Сведения о численности населения Архангельской, Калининградской областей и НАО на сайтах территориальных органов государственной статистики не представлены.

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